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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç'in memleketi merak konusu oldu

Kuruluş Osman yayınlandığı ilk günden beri Çarşamba akşamlarına damgasını vururken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç ise en merak edilen oyuncu oldu. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle izleyicinin takdirini kazanan Alma Terziç'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Alma Terziç nereli? İşte Alma Terziç ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 17:38
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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç'in memleketi merak konusu oldu

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini topladı. Özel hayatıyla merak konusu olan Alma Terziç'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Alma Terziç ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç'in memleketi merak konusu oldu

Burak Özçivit – Gaziantep

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç'in memleketi merak konusu oldu

Akın Akınözü – Ankara

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç'in memleketi merak konusu oldu

Uğur Güneş - Ankara

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç nereli? Alma Terziç'in memleketi merak konusu oldu

Hilal Altınbilek – İzmir

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.