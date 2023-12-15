15 Aralık 2023, Cuma
Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebeklerinin cinsiyetini belli oldu! "Şükürler olsun" diyerek duyurdu
Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturmuştu. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan ikiliden geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medyadan duyurdu.
Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:34
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