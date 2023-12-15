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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebeklerinin cinsiyetini belli oldu! "Şükürler olsun" diyerek duyurdu

Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebeklerinin cinsiyetini belli oldu! "Şükürler olsun" diyerek duyurdu

Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturmuştu. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan ikiliden geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:34
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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebeklerinin cinsiyetini belli oldu! Şükürler olsun diyerek duyurdu

2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikah masasına oturmuştu. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebeklerinin cinsiyetini belli oldu! Şükürler olsun diyerek duyurdu

Geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelen çift, Vadistanbul'da el ele objektiflere yansımış, bebek mağazalarında tur attıktan sonra yemek yemeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebeklerinin cinsiyetini belli oldu! Şükürler olsun diyerek duyurdu

"2.5 AYLIK HAMİLEYİM"

Hamilelik haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, haber doğru. 2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil. Hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı. İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti" şeklinde konuşmuştu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebeklerinin cinsiyetini belli oldu! Şükürler olsun diyerek duyurdu

"HEYECANDAN BİRKAÇ GÜN KENDİME GELEMEDİM"

Baba olacağı haberini aldığında yaşadığı mutluluğu paylaşan Berk Oktay ise, "O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebeklerinin cinsiyetini belli oldu! Şükürler olsun diyerek duyurdu

Bugün ise ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Parti düzenleyen ünlü çift kızları olacağını öğrendi.