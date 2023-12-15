Estetik modasına uyan Ebru Gündeş tanınmaz hale geldi! “Yok olmuş”

Ebru Gündeş'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı! Daha önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki şarkıcı, yüzüne yeniden estetik operasyon yaptırdı. Dişleri, çenesi ve burnuna işlem yaptıran Gündeş'in yeni imajına "Ebru Gündeş yok olmuş", "Çok yapay görünüyor" yorumları geldi. İşte Ebru Gündeş'in son hali...