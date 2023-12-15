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Estetik modasına uyan Ebru Gündeş tanınmaz hale geldi! “Yok olmuş”

Ebru Gündeş'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı! Daha önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki şarkıcı, yüzüne yeniden estetik operasyon yaptırdı. Dişleri, çenesi ve burnuna işlem yaptıran Gündeş'in yeni imajına "Ebru Gündeş yok olmuş", "Çok yapay görünüyor" yorumları geldi. İşte Ebru Gündeş'in son hali...

Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:11
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Estetik modasına uyan Ebru Gündeş tanınmaz hale geldi! “Yok olmuş”

Kızının babası Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la birliktelik yaşamaya başlayan Ebru Gündeş, yüzündeki değişimiyle gündem oldu.

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Estetik modasına uyan Ebru Gündeş tanınmaz hale geldi! “Yok olmuş”

Instagram hesabından yeni karelerini yayınlayan Gündeş, yeni imajını takipçilerine gösterdi.

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Estetik modasına uyan Ebru Gündeş tanınmaz hale geldi! “Yok olmuş”

Yıllar önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş'in yüzüne yeniden işlem yaptırdığı ortaya çıktı.

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Estetik modasına uyan Ebru Gündeş tanınmaz hale geldi! “Yok olmuş”

Dişler, uzayan çene, dolan yanaklar, kalkık burun ve dahasıyla, Ebru Gündeş'in paylaştığı son fotoğrafla yüzündeki değişiklikler gündem oldu.

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Estetik modasına uyan Ebru Gündeş tanınmaz hale geldi! “Yok olmuş”

Gündeş'in son halini görenler "Ebru Gündeş yok olmuş", "Çok yapay görünüyor" yorumlarında bulundu.