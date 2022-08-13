Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın düğün tarihi ve yeri belli oldu

"Kuruluş Osman" dizisinde canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakteriyle ilgi toplayan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun zamandır meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşıyor. Mutlu ilişkileriyle ilgi toplayan çift, geçen aylarda evlenmeye karar vermişti. Aile arasında yapılan sade bir merasimle nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün tarihini ve yerini açıkladı İşte ayrıntılar…