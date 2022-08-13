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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın düğün tarihi ve yeri belli oldu

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın düğün tarihi ve yeri belli oldu

"Kuruluş Osman" dizisinde canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakteriyle ilgi toplayan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun zamandır meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşıyor. Mutlu ilişkileriyle ilgi toplayan çift, geçen aylarda evlenmeye karar vermişti. Aile arasında yapılan sade bir merasimle nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, şimdilerde nikah masasına oturmak için hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün tarihini ve yerini açıkladı İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.08.2022 17:26
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın düğün tarihi ve yeri belli oldu

Ünlü oyuncu Berk Oktay ve Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün tarihini ve yerini paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın düğün tarihi ve yeri belli oldu

İkili, "Düğün için son alışveriş turlarımızı yapıyoruz, güzel bir yola çıktık.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın düğün tarihi ve yeri belli oldu

Umarız düğünümüz de istediğimiz gibi geçer, biz çok heyecanlıyız. Kısmetse eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" dedi

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın düğün tarihi ve yeri belli oldu

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın arkadaşlıkları, 2020 yılının temmuz ayında aşka dönüşmüştü.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın düğün tarihi ve yeri belli oldu

Sosyal medyadan boy boy fotoğraf paylaşan, her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, geçen aylarda birlikteliklerini resmiyete dökme kararı almıştı.