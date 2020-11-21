Kuruluş Osman’ın Lena’sı Seray Kaya: Bambaşka bir hatun izleyecekler!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziye bu sezon Lena karakteriyle dahil olan Seray Kaya, Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi. Diziye dahil olduğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Kaya, "Bir oyuncu için bu çok kıymetli bir şey" dedi. Seray Kaya, ilgiyle izlenen Lena ile ilgili ise "Kayı Obası'nda bambaşka bir hatun izleyecekler. Gelecek bölümleri heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu.