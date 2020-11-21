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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Lena’sı Seray Kaya: Bambaşka bir hatun izleyecekler! Kuruluş Osman’ın Lena’sı Seray Kaya: Bambaşka bir hatun izleyecekler!
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziye bu sezon Lena karakteriyle dahil olan Seray Kaya, Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi. Diziye dahil olduğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Kaya, "Bir oyuncu için bu çok kıymetli bir şey" dedi. Seray Kaya, ilgiyle izlenen Lena ile ilgili ise "Kayı Obası'nda bambaşka bir hatun izleyecekler. Gelecek bölümleri heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 16:14
Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna bu sezon dahil olan Seray Kaya, Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'in eşi Lena karakterine hayat veren Seray Kaya, "Böyle bir projeye dahil olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Bir oyuncu için çok heyecan verici bir durum. Çok fazla deneyim içindesin, aynı zamanda çok şey öğreniyorsun. Bir oyuncu için bu çok kıymetli bir şey" sözleriyle diziyle ilgili duygularını paylaştı.
'Kuruluş Osman' kadrosuna dahil olmasıyla ilgili "Projenin beni en heyecanlandıran tarafı hazırlık süreci oldu. Bu atmosfere alışmak için çok çalışıyoruz. At binmeyi öğreniyoruz, aksiyon derslerimiz oluyor. Bu atmosferde bulunmak burayı yaşamak ayrı bir heyecan veriyor" dedi.
Kaya, ilgiyle izlenen Lena ile ilgili ise "Kayı Obası'nda bambaşka bir hatun izleyecekler. Gelecek bölümleri heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam ediyor.