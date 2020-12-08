Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterine hayat veren Emin Gürsoy, yıllar önce bir ATV dizisinde daha seyirci karşısına çıkmıştı. Deli Yürek'teki Kuşçu olarak bilinen Emin Gürsoy, Kuruluş Osman dizisinde dikkat çekti. Usta oyuncu Kumral Abdal rolü ile beğeni topladı.