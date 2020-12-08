08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!

Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterine hayat veren Emin Gürsoy, yıllar önce bir ATV dizisinde daha seyirci karşısına çıkmıştı. Deli Yürek'teki Kuşçu olarak bilinen Emin Gürsoy, Kuruluş Osman dizisinde dikkat çekti. Usta oyuncu Kumral Abdal rolü ile beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 13:32
  • 1
  • 179
Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!

Kuruluş Osman'ın sevilen karakterlerinden Kumral Abdal'a hayat veren usta oyuncu Emin Gürsoy, performansı ile beğeni topladı. Sosyal medyanın konuştuğu isimlerden olan Gürsoy'un eski hali merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 179
Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!

Derviş, Osman Bey'i düşmanın tuzağından yaralı olarak kurtarır. Osman Bey'i korumak için mağaraya götüren dervişin sözleri Kuruluş Osman dizisine damga vurdu.

  • 3
  • 179
Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!

Özel hayatı merak konusu olan Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

  • 4
  • 179
Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!

Rüştü Asyalı

  • 5
  • 179
Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!

Alev Oraloğlu