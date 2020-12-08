Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu! Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları olay oldu!
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterine hayat veren Emin Gürsoy, yıllar önce bir ATV dizisinde daha seyirci karşısına çıkmıştı. Deli Yürek'teki Kuşçu olarak bilinen Emin Gürsoy, Kuruluş Osman dizisinde dikkat çekti. Usta oyuncu Kumral Abdal rolü ile beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 13:32
Kuruluş Osman'ın sevilen karakterlerinden Kumral Abdal'a hayat veren usta oyuncu Emin Gürsoy, performansı ile beğeni topladı. Sosyal medyanın konuştuğu isimlerden olan Gürsoy'un eski hali merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Derviş, Osman Bey'i düşmanın tuzağından yaralı olarak kurtarır. Osman Bey'i korumak için mağaraya götüren dervişin sözleri Kuruluş Osman dizisine damga vurdu.
Özel hayatı merak konusu olan Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı.
Rüştü Asyalı
Alev Oraloğlu