07 Ocak 2023, Cumartesi
Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul
Kuruluş Osman'da canlandırdığı 'İsmihan Sultan' karakteriyle adından söz ettiren Deniz Barut samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine uzak bir karakteri oynamaktan keyif aldığını söyleyen Deniz Barut, "İzleyicilerin yaptığı yorumlara hak veriyorum. Gün geçtikçe yorumları fenalaşıyor. Doğru duyguları geçirdiğimi görmek sevindirici" dedi. Son dönemde sosyal medyadaki takipçi sayısına göre oyunculara rol verilmesini eleştiren Deniz Barut, "Okumanın bir karakteri oluşturma sürecinde katkısı çok fazla. Ancak artık oyuncunun edebiyat, sanat, hayat bileni değil bol takipçili olanı makbul" diyerek tepkisini gösterdi.
Giriş Tarihi: 07.01.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 14:11
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12