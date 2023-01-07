Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul

- 'Kuruluş Osman'ın çok izlenmesini neye bağlıyorsunuz?

Doğdukları büyüdükleri toprakların tarihini izlemek, anlamak, her hafta hayatına kendinden bir şeyler dahil etmek seyirciyi çok cezbediyor diye düşünüyorum. Sadece dönem işlerinde değil günümüz işlerinin hikayelerinde de bu böyle değil midir? İzleyici kendinden ne bulacak?

Onu ne heyecanlandıracak? Elbette yadsınamayacak senaryo ve kamera önü ve arkası performans kalitesi, en önemli başarı sebeplerinden biri.