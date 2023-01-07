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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul

Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul

Kuruluş Osman'da canlandırdığı 'İsmihan Sultan' karakteriyle adından söz ettiren Deniz Barut samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine uzak bir karakteri oynamaktan keyif aldığını söyleyen Deniz Barut, "İzleyicilerin yaptığı yorumlara hak veriyorum. Gün geçtikçe yorumları fenalaşıyor. Doğru duyguları geçirdiğimi görmek sevindirici" dedi. Son dönemde sosyal medyadaki takipçi sayısına göre oyunculara rol verilmesini eleştiren Deniz Barut, "Okumanın bir karakteri oluşturma sürecinde katkısı çok fazla. Ancak artık oyuncunun edebiyat, sanat, hayat bileni değil bol takipçili olanı makbul" diyerek tepkisini gösterdi.

Giriş Tarihi: 07.01.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 14:11
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Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'da İsmihan Sultan'ı canlandıran oyuncu Deniz Barut'la konuştuk... Daha önce yine Bozdağ Film yapımı 'Destan'da rol alan oyuncu, yine bir dönem işinde yer almanın heyecanını yaşıyor. "Üst üste dönem projesinde performans göstermek gibi bir şansa sahibim" diyen Barut, hem karakterini hem diziyi anlatırken başarının tesadüf olmadığının altını çizdi.

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Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul

- Bozdağ Yapım imzalı yine bir dönem işinde, yine tarihi bir karakterle izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Sevdiniz mi dönem işlerini?

Tarih ve yaşanmışlıklar merakımdan ötürü ülkemizde ve dünyada yapılan dönem işlerini ilgiyle takip ediyorum.

Üst üste iki projedir de dönem işinde performans göstermek gibi bir şansa sahibim.

Yaşanmış, bireyi, toplumu etkilemiş, değiştirmiş, dönüştürmüş, atadan-dededen bilgiler aktaran bir hikâyenin içinde, yoğun, gerçek ve üzerine çalışılması keyifli karakterleri canlandırmak heyecan verici. Fiziki şartları diğer işlere nazaran zor da olsa ben halimden memnunum.

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Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul

- 'Kuruluş Osman'ın çok izlenmesini neye bağlıyorsunuz?

Doğdukları büyüdükleri toprakların tarihini izlemek, anlamak, her hafta hayatına kendinden bir şeyler dahil etmek seyirciyi çok cezbediyor diye düşünüyorum. Sadece dönem işlerinde değil günümüz işlerinin hikayelerinde de bu böyle değil midir? İzleyici kendinden ne bulacak?

Onu ne heyecanlandıracak? Elbette yadsınamayacak senaryo ve kamera önü ve arkası performans kalitesi, en önemli başarı sebeplerinden biri.

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Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul

- Her projede üstüne koyarak ilerlemeyi başarıyorsunuz. İsmihan Sultan'ın kariyerinizdeki yeri ne?

Böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Amacım da bu, hep daha iyiye doğru yürümek. İsmihan Sultan'ı bana olan karakter uzaklığı ve benzememesi sebebiyle çok sevdim. İsmihan sinsi, entrikacı ve karanlık ama ben her zaman oynadığım karakterlerin bir haklılığını bulur ve savunurum. Tüm motivasyonumu da bu haklılık üzerine kurarım. Benden bu kadar uzak bir karakterle empati kurmak, haklılıklarını bulmak, savunmak, hissetmek ve yansıtmaya çalışmak çok lezzetli bir süreç. Tadını çıkarıyorum. Çok seviyorum.

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Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut: Artık oyuncunun bol takipçilisi makbul

İNSANDAN BESLENİYORUM

- Seyircinin nefretini kazanmak da bir başarı, rolünüzü inandırıcı oynadığınızı gösterir. Bu tür yorumlara yaklaşımınız nasıl?

Elbette şahsıma yapılan yorumlar olmadığının farkındayım. Performansı yorumladıklarını, övgü ya da yergilerini buna yönelik yaptıklarını biliyorum yani bu keyifli oyuna bizimle birlikte dahil oluyorlar. İşimizi onlar için yapıyoruz. Onların beğenisine sunuyoruz. Benimle bir olup sürece bu denli dahil olmaları heyecan verici. Onlara hak veriyorum. Gün geçtikçe yorumları fenalaşıyor farkındayım. Doğru duyguları geçirdiğimi görmek sevindirici. Kim bilir, bir noktada benim gibi hak vereni de çıkar. İşte tam da bu kısmı keyifli. Bu bir oyun ve sadece ekip olarak değil, seyirciyle de birlikte oynuyoruz. Bu sebeple tadına doyulmaz, doyumu tarifsiz bir iş yapıyoruz.