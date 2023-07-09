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Kuruluş Osman'ın Cerkutay Alp'i ve Aygül Hatun'undan müjdeli haber! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi ilk kareler geldi
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan sevindiren haber geldi. Dizi setindeki arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönen ikili, Bolu'da orman içinde düzenlenen muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlü çifti arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmazken Kuruluş Osman ekibi de tam kadro düğüne katıldı.
Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:55Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:58