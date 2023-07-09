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Kuruluş Osman'ın Cerkutay Alp'i ve Aygül Hatun'undan müjdeli haber! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi ilk kareler geldi

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan sevindiren haber geldi. Dizi setindeki arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönen ikili, Bolu'da orman içinde düzenlenen muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlü çifti arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmazken Kuruluş Osman ekibi de tam kadro düğüne katıldı.

Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:58
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Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp’i ve Aygül Hatun’undan müjdeli haber! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi ilk kareler geldi

Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay Alp ve Aygül Hatun karakterlerine hayat veren Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp’i ve Aygül Hatun’undan müjdeli haber! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi ilk kareler geldi

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çiftten bugün sevindiren haber geldi.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp’i ve Aygül Hatun’undan müjdeli haber! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi ilk kareler geldi

ORMAN İÇİNDE EVLENDİLER

Çağrı Şensoy ile Buse Arslan dün akşam evlendi. Büyük bir doğa aşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp’i ve Aygül Hatun’undan müjdeli haber! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi ilk kareler geldi

Bolu'da orman içinde evlenen çiftin nikah şahitleri ise Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci oldu.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay Alp’i ve Aygül Hatun’undan müjdeli haber! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi ilk kareler geldi

Ünlü çifti arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı.