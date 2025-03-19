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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler hayret etti

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinde 'Bala Hatun' rolüyle gönüllerde taht kuran Özge Törer, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Reyting rekorları kıran dizide Osman Bey'in eşi rolünde olan Törer, erkek kardeşiyle gündem oldu. İki kardeşin birbirlerine olan benzerliği ağızları açık bıraktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:45
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini görenler hayret etti

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşalarına damga vurmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini görenler hayret etti

Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu dizinin oyuncuları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini görenler hayret etti

Bu isimlerden biri de dizide Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Törer oldu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini görenler hayret etti

İlk dizi deneyimini Kuruluş Osman ile yaşayan Törer, partneri Burak Özçivit ile yakaladıkları uyumla da büyük beğeni topladı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini görenler hayret etti

Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini görenler hayret etti

İşte Özge Törer'in erkek kardeşi...