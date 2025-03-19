Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini görenler hayret etti

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinde 'Bala Hatun' rolüyle gönüllerde taht kuran Özge Törer, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Reyting rekorları kıran dizide Osman Bey'in eşi rolünde olan Törer, erkek kardeşiyle gündem oldu. İki kardeşin birbirlerine olan benzerliği ağızları açık bıraktı.