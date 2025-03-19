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Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisinde Eşref Tek karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un hayatına dair detaylar merak konusu oluyor. Aslıhan Malbora ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren yakışıklı oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kalıyor. İstanbul doğumlu olan Çağatay Ulusoy bakın aslen nereli çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:20
Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...

Bir döneme damga vuran "Adını Feriha Koydum" dizisinde canlandırdığı "Emir" karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni dizisiyle adından söz ettirmeye başladı.

Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...

Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, gibi oyuncuları bir araya getiren dizide başrolde olan ve "Eşref Tek" rolüne hayat veren Çağatay Ulusoy'un hayatı mercek altına alındı.

Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...

Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun memleketi ise merak konusu oldu.

Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...

BAKIN ASLEN NERELİYMİŞ!

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğmuştur.

Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990'da İstanbul'da doğmuş, Türk dizi ve sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş bir oyuncudur. Modellik kariyerine 2010'da Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak başladı. İlk büyük çıkışını "Adını Feriha Koydum" dizisiyle yaptı ve ardından "Medcezir", "İçerde" ve Netflix'in ilk Türk dizisi "Hakan: Muhafız" gibi projelerde rol alarak uluslararası alanda da tanındı. 1.90 m boyunda, atletik yapıya sahip olan Ulusoy, yer aldığı projeler ve karizmatik duruşuyla Türk televizyon ve sinema sektörünün önemli isimlerinden biridir.

Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...

EŞREF TEK KİMDİR?

Öte yandan Ulusoy'un dizideki karakteri ise şu şekilde:

İstanbul'da "Yetimler" olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi, ağırbaşlı ve az konuşan bir adam, fakat sert görünümünün altında derin bir duygu dünyası saklıdır. İstanbul'un göbeğindeki lüks Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi. Her ne kadar sonsuz bir para ve güce sahip olsa da, bıkıp usanmadan her köşede büyük aşkı Rüya'sını aramaktan vazgeçmez.