Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...

EŞREF TEK KİMDİR?

Öte yandan Ulusoy'un dizideki karakteri ise şu şekilde:

İstanbul'da "Yetimler" olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi, ağırbaşlı ve az konuşan bir adam, fakat sert görünümünün altında derin bir duygu dünyası saklıdır. İstanbul'un göbeğindeki lüks Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi. Her ne kadar sonsuz bir para ve güce sahip olsa da, bıkıp usanmadan her köşede büyük aşkı Rüya'sını aramaktan vazgeçmez.