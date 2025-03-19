19 Mart 2025, Çarşamba
Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nereliymiş! Meğer anne ve babası...
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisinde Eşref Tek karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un hayatına dair detaylar merak konusu oluyor. Aslıhan Malbora ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren yakışıklı oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kalıyor. İstanbul doğumlu olan Çağatay Ulusoy bakın aslen nereli çıktı.
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:20