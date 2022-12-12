12 Aralık 2022, Pazartesi
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya ile objektiflere takıldı! İşte sır gibi sakladıkları kızı
Oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay 9 Eylül'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alparslan'ı Barış Arduç eşi Gupse Özay ile geçen gün bebekleriyle beraber doktordan çıkarken objektiflere yakalandı. İşte Arduç bebek…
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:27
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