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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya ile objektiflere takıldı! İşte sır gibi sakladıkları kızı

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya ile objektiflere takıldı! İşte sır gibi sakladıkları kızı

Oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay 9 Eylül'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alparslan'ı Barış Arduç eşi Gupse Özay ile geçen gün bebekleriyle beraber doktordan çıkarken objektiflere yakalandı. İşte Arduç bebek…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:27
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya ile objektiflere takıldı!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alparslan'ı Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı Jan Asya görüldü! 6 yıllık beraberliğin ardından 2020'de ilişkilerini evlilikle taçlandıran Gupse Özay-Barış Arduç çifti, geçen eylül başında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya ile objektiflere takıldı!

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift, kızlarının fotoğraflarını da bugüne kadar kamuoyundan sır gibi sakladı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya ile objektiflere takıldı!

DOKTOR ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya ile objektiflere takıldı!

Ulus'a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç ve Gupse Özay kızları Jan Asya ile objektiflere takıldı!

JAN ASYA'NIN KEYFİ YERİNDE

Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya'nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.