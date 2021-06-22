22 Haziran 2021, Salı
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Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 23 Haziran Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü bölümüyle ekrana ara verecek. Görkemli bir bölümle sezon finali yapacak olan dizide, Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlayacak.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:35
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