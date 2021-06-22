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Haberler Galeri Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor

Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 23 Haziran Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü bölümüyle ekrana ara verecek. Görkemli bir bölümle sezon finali yapacak olan dizide, Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlayacak.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:35
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Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

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Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor

Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

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Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

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Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir...