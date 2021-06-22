Kuruluş Osman’dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 23 Haziran Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü bölümüyle ekrana ara verecek. Görkemli bir bölümle sezon finali yapacak olan dizide, Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlayacak.