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Haberler Galeri Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e cevap geldi

Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e cevap geldi

Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, bağlı olduğu danışmanlık şirketi çıkışında görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Erçel, Bürsin'in sözlerine cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Bürsin, "Hande ile olduğum için şanslıyım" açıklamasında bulundu. Erçel, bu sözlerin hatırlatılması üzerine utancını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 11:19
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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e cevap geldi

Köpeği ile görüntülenen Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, aşı olduğunu ve sete gittiğini söyledi.

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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e cevap geldi

Erçel, gazetecilerin sevgilisi Kerem Bürsin'in "Hande ile olduğum için çok şanslıyım" sözlerini hatırlatması üzerine utancını gizleyemedi. Bu sözlere Hande Erçel, "Ben de şanslıyım, o da şanslı, ikimiz de şanslıyız" cevabını verdi.

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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e cevap geldi

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kerem Bürsin, 'Hikayede Kalmasın' adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu, hakkında merak edilenleri anlattı.

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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e cevap geldi

"HANDE İLE OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Hande Erçel'le olan ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' diye. Biz iş yüzünden bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü. Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk. Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım" dedi.

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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e cevap geldi

"GEÇMİŞTE HATALARIM OLDU"

Kerem Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise, "Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm" şeklinde yanıt verdi.