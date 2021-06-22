22 Haziran 2021, Salı
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Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e cevap geldi
Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, bağlı olduğu danışmanlık şirketi çıkışında görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Erçel, Bürsin'in sözlerine cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Bürsin, "Hande ile olduğum için şanslıyım" açıklamasında bulundu. Erçel, bu sözlerin hatırlatılması üzerine utancını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 11:19
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