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Haberler Galeri Kuruluş Osman’dan bomba sezon finali! Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor

Kuruluş Osman’dan bomba sezon finali! Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek sezon finali bölümüyle nefesleri kesecek. Osman Bey ve Alpları Yenişehir'e girer ve Romanos'un cezasını keser. Osman Bey'in, Yenişehir Fethi Bitinya ve Konya'da nasıl bir karşılık bulacaktır?

Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 12:51
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Kuruluş Osman’dan bomba sezon finali! Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor

98.Bölüm:

AYGÜL HATUN'UN AKIBETİ

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir?

Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’dan bomba sezon finali! Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor

HATUNLAR ESİR DÜŞENLERİ KURTARABİLECEKLER Mİ?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

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Kuruluş Osman’dan bomba sezon finali! Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor

DEMİRCİ DAVUD KENDİSİNİ ÖNE ATIYOR

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir?

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Kuruluş Osman’dan bomba sezon finali! Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor

Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

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Kuruluş Osman’dan bomba sezon finali! Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor

OSMAN BEY ROMANOS'UN CEZASINI KESİYOR

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?