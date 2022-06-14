14 Haziran 2022, Salı
Kuruluş Osman’dan bomba sezon finali! Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek sezon finali bölümüyle nefesleri kesecek. Osman Bey ve Alpları Yenişehir'e girer ve Romanos'un cezasını keser. Osman Bey'in, Yenişehir Fethi Bitinya ve Konya'da nasıl bir karşılık bulacaktır?
Giriş Tarihi: 14.06.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 12:51
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