14 Nisan 2022, Perşembe
Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kurduğu tuzak Bilecik ve İnegöl’ün fetih kapılarını açtı!
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 90'ıncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 90'ıncı bölümüne Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i tuzak kurup öldürmek istemeleri ve dostu Kosses'ten bu planı öğrenen Osman Bey'in, Bilecik fetih planı damga vurdu.
Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:53
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8