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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kurduğu tuzak Bilecik ve İnegöl’ün fetih kapılarını açtı!

Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kurduğu tuzak Bilecik ve İnegöl’ün fetih kapılarını açtı!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 90'ıncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 90'ıncı bölümüne Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i tuzak kurup öldürmek istemeleri ve dostu Kosses'ten bu planı öğrenen Osman Bey'in, Bilecik fetih planı damga vurdu.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:53
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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kurduğu tuzak Bilecik ve İnegöl’ün fetih kapılarını açtı!

#Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kurduğu tuzak Bilecik ve İnegöl’ün fetih kapılarını açtı!

Kuruluş Osman 90. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %25,48 izlenme payı, AB'de %8,20 izlenme oranı ve %21,96 izlenme payı 20+ABC1'de %9,66 izlenme oranı ve %24,50 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kurduğu tuzak Bilecik ve İnegöl’ün fetih kapılarını açtı!

Kuruluş Osman'ın 90. bölümünde yıl 1299'a doğrudur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da yeni oyunlar kurulurken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kurduğu tuzak Bilecik ve İnegöl’ün fetih kapılarını açtı!

Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'e İnegöl, Bursa ve Kostantiniyye fetih düşlerini ve hedeflerini anlatarak fetih davasının atalarından miras aldığını söyleyerek onlarında evlatlarına miras bırakmasını istedi. Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in kurduğu tuzak Bilecik ve İnegöl’ün fetih kapılarını açtı!

Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Bilecik Tekfuru Justinyanus'la evlenmek istemeyen Holofira Yarhisar'dan kaçar. Osman Bey'in orman da avlanan oğulları Orhan ve Alaeddin, Yarhisar Tekfuru Basileus'un askerlerinden kaçan üvey kızı Holofira'ya rastlarlar. Orhan ve Alaeddin, Holofira'yı askerlerin elinden kurtarıp Kayı Obasına götürürler.