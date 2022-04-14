Nilüfer’in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Nilüfer yıllar önce evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı genç kız oldu. 4 ay yuvada kalmasının ardından ünlü şarkıcı ile yaşamaya başlayan Ayşe Nazlı, uzun süre sonra kameralara yakalandı. Bir süredir İngiltere'de okuyan genç kız, uzun süre sonra İstanbul'da görüntülendi. Son haliyle görenler şaşırtan Ayşe Nazlı, çevredekilerden büyük ilgi gördü. İşte usta şarkıcı Nilüfer ve kızı...