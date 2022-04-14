14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nilüfer’in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Nilüfer’in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Nilüfer yıllar önce evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı genç kız oldu. 4 ay yuvada kalmasının ardından ünlü şarkıcı ile yaşamaya başlayan Ayşe Nazlı, uzun süre sonra kameralara yakalandı. Bir süredir İngiltere'de okuyan genç kız, uzun süre sonra İstanbul'da görüntülendi. Son haliyle görenler şaşırtan Ayşe Nazlı, çevredekilerden büyük ilgi gördü. İşte usta şarkıcı Nilüfer ve kızı...

Giriş Tarihi: 14.04.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:06
  • 1
  • 105
Nilüfer’in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Birçok başarılı şarkının altına imzasını atan ve Türk pop müziğine unutulmaz eserler kazandıran Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 105
Nilüfer’in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Londra'da psikoloji eğitimi alan kızı Ayşe Nazlı hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, "Çok uyumlu bir çocuk. Birlikte müthiş eğleniyoruz. Öyle kavgamız, gürültümüz yok" dedi.

  • 3
  • 105
Nilüfer’in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yıllar sonra ilk kez görüntülenen Ayşe Nazlı son haliyle görenleri hayran bıraktı.

  • 4
  • 105
Nilüfer’in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Ayşe Nazlı'nın son hali ve yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

  • 5
  • 105
Nilüfer’in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Güzelliğiyle hayran bıraktı

NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI