Kuruluş Osman'da Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya!

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 31 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 128. Bölümünde Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey ve evlatlarına karşı büyük bir oyun kurarken, Bala ile Malhun Hatunlar da onların peşine düşerler.