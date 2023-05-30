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Kuruluş Osman'da Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya!

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 31 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 128. Bölümünde Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey ve evlatlarına karşı büyük bir oyun kurarken, Bala ile Malhun Hatunlar da onların peşine düşerler.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 13:48
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Kuruluş Osman’da Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya!

128.Bölüm:

OSMAN BEY'İ BEKLEYEN TEHLİKE NEDİR?

Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey'in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey'i bambaşka bir tehlike beklemektedir. Bu tehlike nedir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya!

BALA VE MALHUN HATUN, OSMAN BEY'İN İZİNDE

Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey'i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır. Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey'i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya!

TEKFUR VALENS VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİ!

Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey'i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya!

FATMA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Malhun Hatun ve alplar Nayman'ın pususuna düşerler. Fatma da Malhun'ların yanındadır. Nayman Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya!

Fatma büyük bir tehlike altındadır. Fatma'nın akıbeti ne olacaktır?

OSMAN BEY VE OBA AHALİSİ BU CENDEREDEN NASIL KURTULACAKTIR?

Tekfur Valens, Osman Bey'in gittiği obayı bulur. Artık ok yaydan çıkmıştır. Bütün ahali kenetlenmiş Osman Bey'le bir cenk etme hevesindedir.