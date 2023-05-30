30 Mayıs 2023, Salı
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayran bıraktı
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca ailesiyle yakın takibe alındı. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 30.05.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 14:38
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