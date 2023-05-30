Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayran bıraktı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca ailesiyle yakın takibe alındı. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.