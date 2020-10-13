Kuruluş Osman’da Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Kuruluş Osman yeni sezonda ekrana fırtına gibi dönerken ilk bölümüyle ekranların en çok konuşulan yapımı oldu. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Peki Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...