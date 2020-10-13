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Kuruluş Osman’da Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Kuruluş Osman yeni sezonda ekrana fırtına gibi dönerken ilk bölümüyle ekranların en çok konuşulan yapımı oldu. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Peki Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 12:24
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor.
Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?