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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt’un hayatı 40 liralık radyo ile değişti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt, yarışmadaki performansıyla dikkat çekerken sempatik tavırlarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. 1 milyon liralık ödülü kazanmasına sadece 2 soru kalan Hikmet, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:47
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