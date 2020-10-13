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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt’un hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt, yarışmadaki performansıyla dikkat çekerken sempatik tavırlarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. 1 milyon liralık ödülü kazanmasına sadece 2 soru kalan Hikmet, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:47
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt’un hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, Sabah'a konuştu.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt’un hayatı 40 liralık radyo ile değişti

1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakâr bir ağabey. Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt’un hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soruydu. Bu sorunun cevabını, birkaç ay önce 40 liraya kardeşine satın aldığı radyodan dinleyen kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Halil bana hikâyeyi anlatmıştı. Güldük, geçti. Bu sorunun karşıma çıkacağını tahmin bile etmiyordum. Kazanacağım parayı kardeşlerimin eğitimine harcayacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz" dedi.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt’un hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soru için yarışacak olan Şanlıurfalı Hikmet, ailesinin ve şehrinin gurur kaynağı oldu. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Hikmet, 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olmak için önünde yalnızca bir soru kalacak.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt’un hayatı 40 liralık radyo ile değişti

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hikmet, yaşadıklarını şöyle anlattı:

* 8 kardeşiz. Babamın bir işi yok. Geçimimizi işçi olarak Polatlı'da, Eskişehir'de Konya'da soğan, domates ve şeker pancarı toplayarak sağlıyoruz. Küçük kardeşim Halil, benden bir radyo satın almamı istedi. 40 liraya radyo aldım, hediye ettim. Bir ay önce bana, İngiltere'deki bir parkta papağanların ziyaretçilere küfür ettikleri için yetkililer tarafından birbirilerinden ayrılıp farklı noktalara konulduğunu radyodan dinlediğini söyledi. O detay yarışmada karşıma çıktı. Kardeşimin ve radyo sayesinde 125 bin liralık soruyu bildim.