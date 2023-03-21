Kuruluş Osman'da Osman Bey Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 119'uncu bölümüyle 22 Mart Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman'ın şaşırtıcı teklifini kabul ederken, Bengi Hatun ise bu karara sitem ediyor. Nayman, bir yandan Türkmen çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmek isterken öte yandan ise İsmihan Sultan'dan hesap sorar.