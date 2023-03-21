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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

Kuruluş Osman'da Osman Bey Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 119'uncu bölümüyle 22 Mart Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman'ın şaşırtıcı teklifini kabul ederken, Bengi Hatun ise bu karara sitem ediyor. Nayman, bir yandan Türkmen çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmek isterken öte yandan ise İsmihan Sultan'dan hesap sorar.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:14
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Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

119.Bölüm:

OSMAN BEY, ÖKTEM BEY'İN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

NAYMAN'IN ŞAŞIRTICI TEKLİFİ!

Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Osman Bey kendisinin komutanı olacaktır. Osman Bey bunu hangi amaçla yapmaktadır? İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

BENGİ HATUN'UN SİTEMİ

Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır. Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

NAYMAN, İSMİHAN SULTAN'A HESAP SORUYOR

Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

BALA VE MALHUN HATUNLAR, NAYMAN'IN PLANINA ENGEL OLABİLECEK Mİ?

Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?