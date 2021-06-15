Kuruluş Osman’da ölüm kalım savaşı! Osman Bey Bizans ordusunu nasıl alt edecek?

Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.