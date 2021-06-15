15 Haziran 2021, Salı
ANA SAYFA
Kuruluş Osman’da ölüm kalım savaşı! Osman Bey Bizans ordusunu nasıl alt edecek?
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 16 Haziran Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Kuruluş Osman'ın 63'ncü bölümünde, Osman Bey, Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkacak. Peki Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan nasıl galip çıkabilecek? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 15:32
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8