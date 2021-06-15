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Kuruluş Osman’da ölüm kalım savaşı! Osman Bey Bizans ordusunu nasıl alt edecek?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 16 Haziran Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Kuruluş Osman'ın 63'ncü bölümünde, Osman Bey, Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkacak. Peki Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan nasıl galip çıkabilecek? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 15:32
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Kuruluş Osman’da ölüm kalım savaşı! Osman Bey Bizans ordusunu nasıl alt edecek?

OSMAN BEY, SELÇUKLU SULTANIYLA GÖRÜŞÜYOR

Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer.

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Kuruluş Osman’da ölüm kalım savaşı! Osman Bey Bizans ordusunu nasıl alt edecek?

Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

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Kuruluş Osman’da ölüm kalım savaşı! Osman Bey Bizans ordusunu nasıl alt edecek?

BİZANS ORDUSU UÇ BÖLGESİNE GELİYOR

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

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Kuruluş Osman’da ölüm kalım savaşı! Osman Bey Bizans ordusunu nasıl alt edecek?

Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar.

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Kuruluş Osman’da ölüm kalım savaşı! Osman Bey Bizans ordusunu nasıl alt edecek?

Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.