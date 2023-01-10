Kuruluş Osman’da Kantakuzenos’un boynu Osman Bey’in pusatının ucunda!

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 11 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 112'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti nasıl sonuçlanacaktır? Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını verirken İsmihan Sultan'ın ise Osman Bey için hazırladığı plan başkadır. Osman Bey, tüm bu cenderelerden nasıl kurtulacaktır. Kurduğu tuzakla Kantakuzenos'u ele geçiren Osman Bey, o'nun kellesini alacak mıdır? Bütün bu soruların cevabı 'Kuruluş Osman'ın 112'inci bölümünde cevap bulacak.