Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada flaş gelişme

"DAHA ÖNCE DE EVE ÇİÇEK GÖNDERMİŞTİ"

Beyanının devamında anne Öztel, "Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce sanık tarafından eve bir kaç defa çiçek göndermişti. Bildiğim kadarıyla sanığın sosyal medya tarafından Aleyna'ya sürekli ulaşmaya çatıştığı durumlar da olmuştu" ifadelerini kullanarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.