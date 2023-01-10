10 Ocak 2023, Salı
Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışmıştı! Davada flaş gelişme
Aleyna Tilki ve ailesi yaşadıkları sitenin jiletli tellerinden atlayıp evlerinin önüne kadar gelen sapık Muhammed Erkam A. nedeniyle büyük korku yaşamıştı. Hem evine giden hem de balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen ünlü şarkıcının annesi Havva Öztel, "Daha önce de eve çiçek göndermişti" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme ise davayı erteledi.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:50
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