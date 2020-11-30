Kuruluş Osman’da Aygül Hatun sürprizi! Osman Bey’in yeni Alp'i oldu

Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda çaresiz kalan Aygül Hatun, ikinci sezonda Kayı Obası'na bomba gibi dönüş yaptı. Aygül Hatun'un obaya dönüşü ve yaşadığı büyük değişim heyecan yarattı. Kaleden kaçarken Osman Bey'i kurtaran ve yaralanan Aygül'ün "Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum" sözleri dizinin izleyicilerini derinden etkilerken, karakterin dönüşümüne dair önemli ipuçları sağladı.