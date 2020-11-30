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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Aygül Hatun sürprizi! Osman Bey’in yeni Alp'i oldu Kuruluş Osman’da Aygül Hatun sürprizi! Osman Bey’in yeni Alp'i oldu
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda çaresiz kalan Aygül Hatun, ikinci sezonda Kayı Obası'na bomba gibi dönüş yaptı. Aygül Hatun'un obaya dönüşü ve yaşadığı büyük değişim heyecan yarattı. Kaleden kaçarken Osman Bey'i kurtaran ve yaralanan Aygül'ün "Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum" sözleri dizinin izleyicilerini derinden etkilerken, karakterin dönüşümüne dair önemli ipuçları sağladı.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 12:41
İlk sezonun sonunda çaresiz bir halde kalan Aygül Hatun, ikinci sezonda yıkılmaz bir savaşçı olarak dönüş yaptı. Buse Arslan Akdeniz'in canlandırdığı Aygül Hatun, Selcan Hatun'la birlikte obaya dönerken Bizans askerlerinin saldırısına uğramalarına rağmen kendini korumasını bildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Annesinin intikamını Hazal Hatun'dan almak isteyen Aygül, 35'inci bölümde Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ndeki operasyonuna gizlice katıldı. Kaleden kaçarken Osman Bey'i kurtaran ve yaralanan Aygül'ün "Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum" sözleri dizinin izleyicilerini derinden etkilerken, karakterin dönüşümüne dair önemli ipuçları sağladı.
Gazadaki başarısıyla dikkat çeken, kılıç kullanmadaki maharetiyle övgü alan Aygül karakteri, 35'inci bölümde babası Dündar Bey'le barıştı ve Osman Bey de Aygül'ün oğluna Kayı Alp ismini vererek bağrına bastı.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Aygül Hatun, Hazal Hatun'la yüzleşecek mi? Nikola'yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos'un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, bey seçimini yapacak mı? Osman Bey, Yavlak Arslan'a karşı aradığı kanıtı bulabilecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey, düştükleri tuzağın hesabını nasıl soracak? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi?
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.