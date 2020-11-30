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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi! Yeşilçam efsanesi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Sultan filminde Kemal rolünü oynayan Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı. 1978 yapımı olan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı "Sultan"da çapkın rolünde oynayan Bulut Aras sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:26
Yeşilçam'ın efsane filmi Sultan'da Kemal karakterini canlandıran ve herkesi kendisine hayran bırakan Bulut Aras son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Başta Bulut Aras olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aydan Burhan
Ömer Dönmez
Ergun Köknar
Kayhan Yıldızoğlu