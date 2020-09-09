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Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor! ATV Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezona sayılı günler kala bombalar art arda patpatılıyor. Seçkin Özdemir'in ardından Kuruluş Osman'ın kadrosuna güzel oyuncu Seray Kaya'nın katıldığı açıklandı. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Peki, Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 12:20
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Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor! ATV Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Yeni sezon çekimlerine devam edilen Kuruluş Osman'da bombalar peş peşe patlıyor. Son olarak Seçkin Özdemir'in kadroya dahil olmasının ardından ünlü oyuncu Seray Kaya'nın da ekibe dahil olduğu aktarıldı. Peki, Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

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Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor! ATV Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV'nin rekortmen dizisinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor! ATV Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman'da, güzel oyuncu Seray Kaya'nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.

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Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor! ATV Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir'in dizide dizide sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

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Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor! ATV Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Poyraz Karayel dizisinde Sefer karakteriyle adından söz ettiren Kanbolat Görkem Arslan'da Kuruluş Osman'ın 2. sezonunda ekranlarda boy gösterecek.