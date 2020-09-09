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Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor! ATV Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezona sayılı günler kala bombalar art arda patpatılıyor. Seçkin Özdemir'in ardından Kuruluş Osman'ın kadrosuna güzel oyuncu Seray Kaya'nın katıldığı açıklandı. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Peki, Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 12:20
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