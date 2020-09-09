Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor! ATV Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Yeni sezon çekimlerine devam edilen Kuruluş Osman'da bombalar peş peşe patlıyor. Son olarak Seçkin Özdemir'in kadroya dahil olmasının ardından ünlü oyuncu Seray Kaya'nın da ekibe dahil olduğu aktarıldı. Peki, Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...