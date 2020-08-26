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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Çukur’un yıldızı…

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine 2 yıldız oyuncu dahil oldu. 2. sezon hazırlıkları son sürat devam eden Kuruluş Osman'a Cüneyt Arkın'ın ardından Kanbolat Görkem Arslan ve Erkan Avcı'nın katılması izleyicileri heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 16:40
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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Çukur’un yıldızı…

Atv ekranlarında yayınlanan ilk sezonuyla ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın kadrosuna bomba bir transfer daha gerçekleşti. Proje yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği diziye yakın bir zaman önce ekibe Cüneyt Arkın katılmış ve devamında hangi yeni isimlerin de ekleneceği merak konusu olmuştu.

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Çukur’un yıldızı…

Kuruluş Osman dizisine 2 sürpriz oyuncu isimle el sıkışılarak anlaşmaya varılması seyircisinin merak duygusunu bir hayli kabarttı.

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Çukur’un yıldızı…

Bir dönem Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle hafızalara kazınan bırakan Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman dizisine transfer edildiği iddiası gündeme geldi.

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Çukur’un yıldızı…

Öte yandan ekranların bir diğer sevilen dizisi Çukur'da kameralar karşısına geçerek geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezona eklendiği öğrenildi.

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! Çukur’un yıldızı…

Erkan Avcı, Çukur dizi projesinde geçtiğimiz sezon Karakuzular'ın lideri rolünü oynamış ve Çeto karakteriyle kısa bir süre içerisinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.