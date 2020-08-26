Kuruluş Osman’a bomba transfer! Çukur’un yıldızı…

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine 2 yıldız oyuncu dahil oldu. 2. sezon hazırlıkları son sürat devam eden Kuruluş Osman'a Cüneyt Arkın'ın ardından Kanbolat Görkem Arslan ve Erkan Avcı'nın katılması izleyicileri heyecanlandırdı.