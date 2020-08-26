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Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Adeta bambaşka biri

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Son zamanlarda rol aldığı reklam filmleriyle olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündemde olan Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 16:47
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Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Adeta bambaşka biri

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

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Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Adeta bambaşka biri

Hilal Altınbilek

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Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Adeta bambaşka biri

Hilal Altınbilek

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Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Adeta bambaşka biri

Fahriye Evcen

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Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Adeta bambaşka biri

Fahriye Evcen