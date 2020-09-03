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Kuruluş Osman’a bir usta oyuncu daha dahil oldu! Cüneyt Arkın’ın ardından…

İkinci sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Cüneyt Arkın'ın ardından bir usta oyuncu daha Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ahmet Yenilmez'in diziye katıldığını duyurdu. Yeni oyuncu haberleri birbiri ardına gelmeye devam ederken Ahmet Yenilmez'i de kadrosuna katarak Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 17:28
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Kuruluş Osman’a bir usta oyuncu daha dahil oldu! Cüneyt Arkın’ın ardından…

Atv ekranlarında yayınlanan ilk sezonuyla ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın kadrosuna bomba bir transfer daha gerçekleşti. Proje yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği diziye yakın bir zaman önce ekibe Cüneyt Arkın katılmış ve devamında hangi yeni isimlerin de ekleneceği merak konusu olmuştu.

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Kuruluş Osman’a bir usta oyuncu daha dahil oldu! Cüneyt Arkın’ın ardından…

Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, twitter hesabından yaptığı açıklamada usta oyuncu Ahmet Yenilmez'in kadroya katıldığını duyurdu.

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Kuruluş Osman’a bir usta oyuncu daha dahil oldu! Cüneyt Arkın’ın ardından…

Bozdağ'ın paylaşımında 'Kuruluş Osman yeni isimleri ağırlamaya devam ediyor.Kuruluş Osman'ın 2. Sezon kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Kuruluş Osman’a bir usta oyuncu daha dahil oldu! Cüneyt Arkın’ın ardından…

Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

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Kuruluş Osman’a bir usta oyuncu daha dahil oldu! Cüneyt Arkın’��n ardından…

Sezona bomba gibi hazırlanan dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in katıldığı açıklanmıştı. Özdemir'in dizide sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.