Kuruluş Osman’a bir usta oyuncu daha dahil oldu! Cüneyt Arkın’ın ardından…

İkinci sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Cüneyt Arkın'ın ardından bir usta oyuncu daha Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ahmet Yenilmez'in diziye katıldığını duyurdu. Yeni oyuncu haberleri birbiri ardına gelmeye devam ederken Ahmet Yenilmez'i de kadrosuna katarak Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.