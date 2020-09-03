Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranlarda olan Hilal Altınbilek, ilk kez 2011 yılında rol aldığı 'Derin Sular' dizisiyle izleyiciler karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğu ile şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Hilal Altınbilek güzelliğiyle de adında oldukça söz ettirdi. Altıbilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altıbnilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...