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Kuruluş Osman yine zirvenin sahibi oldu! Osman Bey evlat müjdesi aldı
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 62. bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Atv'nin sevilen dizisi, #ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada, dünya gündeminde ise ikinci sırada yer alan 'Kuruluş Osman'ın 62'nci bölümünde; Togay'ın cezasını kesen Osman Bey, Nikola'nın ordu kurma planlarına darbe vururken, Malhun Hatun'dan evlat müjdesi aldı.
Giriş Tarihi: 10.06.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:16
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