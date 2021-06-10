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Kuruluş Osman yine zirvenin sahibi oldu! Osman Bey evlat müjdesi aldı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 62. bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Atv'nin sevilen dizisi, #ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada, dünya gündeminde ise ikinci sırada yer alan 'Kuruluş Osman'ın 62'nci bölümünde; Togay'ın cezasını kesen Osman Bey, Nikola'nın ordu kurma planlarına darbe vururken, Malhun Hatun'dan evlat müjdesi aldı.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:16
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Kuruluş Osman yine zirvenin sahibi oldu! Osman Bey evlat müjdesi aldı

Togay ve Camuha'yı Moğol Valisi Yargıcı'nın elinden kaçıran Osman Bey, esirleri Söğüt'e getirdi. Şeyh Edebalı'nın kısas tavsiyesine uyan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını almış oldu.

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Kuruluş Osman yine zirvenin sahibi oldu! Osman Bey evlat müjdesi aldı

Osman Bey'in bu hamlesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız etti. Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak isteyen Yargıcı, yolladığı elçiyle üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep etti. Moğol elçisi Nikola ile de görüşerek destek sözü verdi ve Osman Bey'le mücadele etmesi için kendisine altın gönderileceğini müjdeledi.

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Kuruluş Osman yine zirvenin sahibi oldu! Osman Bey evlat müjdesi aldı

Kuracağı ordu için hazırlanmaya başlayan Nikola, Kayı Obası'na yerleştirdiği ajanı Zoe'den son gelişmeleri öğrenirken, Osman Bey ise Selçuklu Sultanı'ndan gelen mesajla Nikola'ya gönderilecek altınlardan haberdar oldu. Derhal harekete geçen Osman Bey, altınların Bizans komutanı Mikis tarafından teslim alınmasının ardından alpleriyle birlikte baskın yaptı ve ganimeti ele geçirdi.

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Kuruluş Osman yine zirvenin sahibi oldu! Osman Bey evlat müjdesi aldı

Nikola, altınların Osman Bey tarafından ele geçirilmesi ile büyük hayal kırıklığı yaşadı ve üzerine İmparator tarafından İznik'e çağırıldı. Nikola'yı karşılayan İmparatorun oğlu Mikael, kendisine son bir şans verildiğini söylerken Osman Bey'e ve Türklere karşı geliştirilen yeni planın detaylarını açıkladı. Bölge tekfurlarının askerleri ile bir sınır hattı oluşturulacağını söyleyen Mikael, Trakya birlikleri komutanı Dukas ve ordusunun da uç bölgesine sevk edileceğini söyledi.

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Kuruluş Osman yine zirvenin sahibi oldu! Osman Bey evlat müjdesi aldı

Nikola, İnegöl'e dönerek tekfurları imparatorun planı hakkında bilgilendirdi. Bilecik Tekfuru Leo, Osman Bey'le buluşarak durumu aktardı ve bölgeye sevk edilen yeni ordusunun bilgisini verdi.