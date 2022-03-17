17 Mart 2022, Perşembe
Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 86'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Türkünİmtihanı etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer aldı.
Giriş Tarihi: 17.03.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 12:10
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