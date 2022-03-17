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Haberler Galeri Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı

Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 86'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Türkünİmtihanı etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer aldı.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 12:10
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Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı

Kuruluş Osman 86. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,55 izlenme oranı ve %24,93 izlenme payı, AB'de %7,53 izlenme oranı ve %19,65 izlenme payı 20+ABC1'de %10,23 izlenme oranı ve %23,66 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

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Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı

Ezeli düşmanı Vezir Alemşah'ı infaz etmesi, Sultan Mesud'dan yeni topraklar ve silahlar alarak Geyhatu'yu serbest bırakmasıyla Osman Bey, devlet olma yolunda büyük adım atar. Osman Bey'in uç bölgesinde birliği sağlaması karanlık güçleri de harekete geçirir. Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmaktır.

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Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı

Kendisini İbrahim Fakih diye tanıtan derviş kılıklı karanlık güç, müritlerini mahzende toplayarak ''Sizler ilk uyananlarsınız! Yok etmek için uyananlar" diyerek müridi Cornelia'ya, Mari'yi zehirleme görevi verir. Cornelia suçu Ayşe Hatun ve Gündüz Bey'in üzerine atarak Mari'yi öldürür. Mari'nin ölmesi ve bütün suç delillerinin Gündüz Bey ile Ayşe Hatun'u göstermesi Turgut ve Kosses'i Gündüz Bey'e karşı kışkırtır.

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Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı

Gündüz Bey'in suçsuz olduğunu düşünen Osman Bey adaletten şaşmayacağını belirterek kararı kurulacak mahkemenin vereceğini söyler. Osman Bey hiçbir şeyin fethin önüne geçmesini istemediğinden Alpları'na İnegöl öncesi İnhisar'ın fethi görevini verir. Kendisini İbrahim Fakih olarak tanıtan derviş kılıklı karanlık güç, müritlerine Şed töreni sırasında Söğüt'ü patlamaları talimatı verir. Şed töreni sırasında Söğüt'ün birçok noktasında şiddetli patlamalar meydana gelir.

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Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.