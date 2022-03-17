Kuruluş Osman tüm kategorilerde açık ara zirvede! Osman Bey Uç bölgesinde birliği sağladı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 86'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Türkünİmtihanı etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer aldı.