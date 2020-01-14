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Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yılbaşı tatili ve yeni yıl reklam anlaşmaları nedeniyle yayınlanmayan diziler bu haftadan itibaren yayınlanmaya başlandı. Dizi takipçileri de Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 14.01.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 01:53
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Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Her Çarşamba akşamı ATV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizide heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ancak dizinin 7. yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle dizi takipçileri araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı!

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Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin fragmanının yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

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Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

15 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen Kuruluş Osman 7. bölüm bu hafta yayınlanmayacak. ATV'de yayınlanacak Çaykur Rizespor – Galatasaray maçının yayınlanması dolayısıyla dizinin yeni bölümü 22 Ocak'ta ekranlarda olacak.

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Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.

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Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider.