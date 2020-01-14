Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Her Çarşamba akşamı ATV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizide heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ancak dizinin 7. yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle dizi takipçileri araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı!