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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman 43. yeni bölümde flaş gelişme! Osman Bey bayrağı değiştiriyor Kuruluş Osman 43. yeni bölümde flaş gelişme! Osman Bey bayrağı değiştiriyor Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 27 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek 43'üncü bölümünde, Osman Bey, Nikola'nın eline düşen yeğeni Bayhoca'yı kurtarmak için mücadele ederken, Kayı bayrağının değişmesi obada büyük tepkiyle karşılanıyor. Giriş Tarihi: 26.01.2021 22:38 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 22:44
ATV ekranında çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi
Kuruluş Osman'da heyecan sürüyor. 27 Ocak akşamı yayınlanacak olan 43. bölüm sürprizlerle dolu. 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.
GALERİ DEVAM EDİYOR KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR
Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.
OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ
Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.
HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR
Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak?
Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak?