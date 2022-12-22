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Haberler Galeri KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey'i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey'i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki dizi, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'ın 109. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Kuruluş Osman'ın nefes kesen 110. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 16:06
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KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey’i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının aksiyon türündeki tarihi dizisi Kuruluş Osman, 4. sezonuyla devam ediyor. İlk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman'ın, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor. Dün yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, nefes kesen fragman...

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KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey’i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır? Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir. Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır. Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır. Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

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KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey’i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

İsmihan Sultan'ın ''öldürün'' emri!

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'i öldürtme emri verirken kendisi de Yenişehir'i ele geçirme planlarını devreye sokmaktadır. Öte yandan İsmihan Sultan, Bala Hatun ile Malhun Hatun arasına nifak sokmaya kararlıdır. İsmihan Sultan; Bala ve Malhun Hatunları birbirlerine düşürebilecek midir?

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KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey’i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

İsmihan Sultan'ın kıtlık planı!

Osman Bey'in Konya'da olduğu haberi Kantakuzenos'a ulaşmıştır. Osman Bey'in Konya'dan sağ çıkamayacağını uman Kantakuzenos her ihtimali gözetmektedir. İsmihan Sultan'ın Yenişehir'de çıkartmaya uğraştığı kıtlık Kantakuzenos'u hangi hamleyi yapmaya itecektir?

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KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey’i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Yenişehir ayaklanıyor, Malhun Hatun ne yapacak?

Yenişehir'de ahali galeyana gelmiştir bile. Malhun Hatun, kıtlıkla karşı karşıya kalan Yenişehir'i içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtaracaktır? Öte yandan Konur Alp ise ifşa olmuştur. İsmihan Sultan, Konur'a ne yapacaktır?