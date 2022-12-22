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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Aldatmak dizisinin Tolga'sı Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Etkili oyunculuğuyla son dönemin yükselen yıldızlarından olan Şahin özel hayatıyla merak konusu oldu. Eski sevgilisinin kim olduğunu gören ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in eski aşkı...

Giriş Tarihi: 22.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 16:27
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Aldatmak'in Tolga'sı Caner Şahin eski sevgilisiyle olay oldu. Dizideki performansıyla adından söz ettiren Şahin bakın bir zamanlar kiminle aşk yaşamış…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

ŞÜKRAN OVALI – HAKAN KURTAŞ

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

ŞÜKRAN OVALI – HAKAN KURTAŞ

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

ŞÜKRAN OVALI - ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

BURAK ÇELİK