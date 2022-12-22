KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Osman Bey’i öldürme emri verildi!

KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır? Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir. Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır. Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır. Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?