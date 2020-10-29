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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin iki efsanesi EDHO'da buluşuyor! Polat Alemdar fırtınası esecek! Kurtlar Vadisi'nin iki efsanesi EDHO'da buluşuyor! Polat Alemdar fırtınası esecek!
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin efsane iki karakteri Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ı canlandıran Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya geleceği iddia edildi. Hayranları haberin sosyal medyada yayılmasının ardından paylaşlımlarını arttırdı. İki isimden ve dizinin yapımcıları tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 16:26
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi dizisi ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ın yeniden aynı dizide bulunacağı sosyal medyada konuşulmaya başladı. İddiaya göre, Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar rolüyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet görevlisi olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR YILLAR SONRA AYNI DİZİDE BULUŞUYORLAR!
Ekranların fenomen dizisi Kurlar Vadisi'de Polat Alemdar ve Süleyman Çakır rolleriyle gönüllere taht kuran Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın yeniden aynı dizide buluşacağı iddia edildi. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alacağı iddia edilen Necati Şaşmaz hakkında kanal ve yapımcılar tarafından açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Usta oyuncu Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin efsane haline gelen ilk sezonlarında birlikte rol almışlardı.
"Oktay Kaynarca'nın oynadığı 'Süleyman Çakır' karakterinin en yakın arkadaşı, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı 'Polat Alemdar' olmuştu. 'Çakır, dizinin 2004 yılında yayınlanan 45'inci bölümünde, 'Cerrahpaşalı Halit' tarafından pusuya düşürülüp öldürülmüştü.
'Kurtlar Vadisi' hayranlarına büyük üzüntü yaşatan 'Süleyman Çakır'ın ölümü sonrası karakterin gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve mevlit okutulmuştu.