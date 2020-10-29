Kurtlar Vadisi'nin iki efsanesi EDHO'da buluşuyor! Polat Alemdar fırtınası esecek!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi dizisi ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ın yeniden aynı dizide bulunacağı sosyal medyada konuşulmaya başladı. İddiaya göre, Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar rolüyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet görevlisi olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.