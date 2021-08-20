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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi’nin genç oyuncusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Ya namaz ya oyunculuk dediler...'

Kurtlar Vadisi’nin genç oyuncusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Ya namaz ya oyunculuk dediler...'

Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. Katıldığı bir YouTube programında tesettüre girme sürecini anlatan Ayaydın, geçirdiği büyük değişimle ilgili tüm süreci anlattı.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 22:19
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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’

'Kurtlar Vadisi' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi sevilen dizilerde yer alan, 5 yıl önce de tesettüre giren oyuncu Fatma Büşra Ayaydın, YouTube'da yayınlanan 'Son 33' programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’

Tesettüre girmeden önce namaz kılmaya başladığını söyleyen oyuncu, o süreçte yaşadıklarını "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı." Sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’

İşte Büşra Ayaydın'ın o açıklamaları:

"ARAFTA KALDIĞIMI FARK ETTİM"

"Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi.

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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’

O sözler yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim çünkü bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’

"BAŞÖRTÜMLE TAMAMLANDIM"

Son olarak 'Siccin 3' filminde rol alan Fatma Büşra Ayaydın, daha önce verdiği bir röportajda, "Tesettüre girmiş olman oyunculuğunu etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: