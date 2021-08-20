Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ilk açıklama geldi! Reklam mı yaptılar?

Defalarca kez ihanet haberleriyle gündeme gelen Ali Küçükbalçık'ın Bodrum'da bir otelde başka bir kadınla görüntülendiği iddia edilmişti. 'İhanet' iddiasına neden olan fotoğraftaki kişinin Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık değil, Fransa'dan Bodrum'a tatile gelen Mustafa Kızılgün olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafın sırrının çözülmesinin ardından ilk kez konuşan Küçükbalçık, haklarında çıkan "reklam yaptılar" haberlerine cevap verdi.