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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ilk açıklama geldi! Reklam mı yaptılar?

Defalarca kez ihanet haberleriyle gündeme gelen Ali Küçükbalçık'ın Bodrum'da bir otelde başka bir kadınla görüntülendiği iddia edilmişti. 'İhanet' iddiasına neden olan fotoğraftaki kişinin Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık değil, Fransa'dan Bodrum'a tatile gelen Mustafa Kızılgün olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafın sırrının çözülmesinin ardından ilk kez konuşan Küçükbalçık, haklarında çıkan "reklam yaptılar" haberlerine cevap verdi.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 12:44
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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ilk açıklama geldi! Reklam mı yaptılar?

Geçtiğimiz haziran ayında magazin gündemine bomba gibi düşen, havuz başında el ele yürüyen bir çiftin görüntüsünün yer aldığı kare; "Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye'yi başka bir kadınla aldattı" şeklinde haberlere konu oldu.

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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ilk açıklama geldi! Reklam mı yaptılar?

FOTOĞRAFTAKİ BAŞKASI ÇIKTI

Günlerce konuşulan fotoğraftaki çiftin gerçekte kim oldukları ise Isparta Yalvaç'ta alınan mahkeme kararlarıyla ortaya çıktı. Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan iki ayrı erişim engeli kararını isteyen kişi Mustafa Kızılgün.

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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ilk açıklama geldi! Reklam mı yaptılar?

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Fransa'da yaşadığı belirlenen Kızılgün'ün avukatı Muzaffer Demirkılınç, dilekçede, "Kullanılan görüntülerde Ali Küçükbalçık olduğu iddia edilen kişi müvekkilim Mustafa Kızılgün. Müvekkilin, havuz kenarında birlikte el ele yürüdüğü kadın da eşi Zeynep Kızılgün'dür" ifadelerini kullandı.

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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ilk açıklama geldi! Reklam mı yaptılar?

"AĞIR HAKARETLERE MARUZ KALDI"

Dava dilekçesinde, haberlere konu olan fotoğrafın da Kızılgün çiftinin konakladığı otelin yanındaki başka otelin önünden çekildiği kaydedildi. Dilekçede, Kızılgün çiftinin mağdur olduğu belirtilerek, "Görüntülerde kullanılan Zeynep Kızılgün, başkası ile evli bir erkekle el ele gezdiği iddiası nedeniyle ağır hakaretlere maruz kaldı" denildi.

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Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan ilk açıklama geldi! Reklam mı yaptılar?

Erişim engeli talebi ile açılan iki ayrı davada, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından 50'yi aşkın linke erişim engeli getirildi.