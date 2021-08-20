21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Ya namaz ya oyunculuk dediler...'
Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. Katıldığı bir YouTube programında tesettüre girme sürecini anlatan Ayaydın, geçirdiği büyük değişimle ilgili tüm süreci anlattı.
Giriş Tarihi: 20.08.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 10:43
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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’
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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!’