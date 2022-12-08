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Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Osman Wöber’in saplantılı hayranı mezarına dadandı! Wöber'in eşi isyan etti

Kurtlar Vadisi'nde 'Deve Tuncay' karakteriyle hafızalara kazınan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Wöber'in takıntılı hayranı mezarına dadandı. Oyuncunun spiker eşi Müge Wöber, sosyal medyada merhum eşiyle ilişkisi olduğunu ileri süren Billur K.'nin, hazırladığı fotomontajlı fotoğraflar nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek adliyenin yolunu tuttu. Wöber, aynı kullanıcının merhum eşinin mezarının başında çektiği videoları aşk dolu müziklerle yayınladığını ve mezarda tahribat yaptığını iddia etti. Savcılık soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 16:49
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Kurtlar Vadisi’nin efsanesi Osman Wöber’in saplantılı hayranı mezarına dadandı

25 Haziran günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Osman Wöber'in karısı ünlü spiker Müge Wöber, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu.

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Kurtlar Vadisi’nin efsanesi Osman Wöber’in saplantılı hayranı mezarına dadandı

Ünlü spiker, eşinin vefatından sonra bir sosyal medya kullanıcısının tacize varan eylemlerine maruz kaldığını iddia etti.

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Kurtlar Vadisi’nin efsanesi Osman Wöber’in saplantılı hayranı mezarına dadandı

Wöber Şikayet dilekçesinde, Billur K. isimli kullanıcının hazırladığı fotomontaj fotoğraflarla sosyal medyada Osman Wöbr'le ilişkisi olduğu yönünde mesajlar paylaşarak, şahsi cep telefonunu paylaştığını ifade etti.

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Kurtlar Vadisi’nin efsanesi Osman Wöber’in saplantılı hayranı mezarına dadandı

Osman Wöber'le sevgiliymiş gibi yayınladığı fotoğrafların altına mesajlar paylaşan kullanıcının, ünlü oyuncunun mezarı başına giderek eşyalar bıraktığını, özlem dolu sözler sark ettiğini ve mezarda tahribat yaptığını ileri sürdü.

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Kurtlar Vadisi’nin efsanesi Osman Wöber’in saplantılı hayranı mezarına dadandı

(Takıntılı hayranının yaptığı photoshop)