Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Osman Wöber’in saplantılı hayranı mezarına dadandı! Wöber'in eşi isyan etti

Kurtlar Vadisi'nde 'Deve Tuncay' karakteriyle hafızalara kazınan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Wöber'in takıntılı hayranı mezarına dadandı. Oyuncunun spiker eşi Müge Wöber, sosyal medyada merhum eşiyle ilişkisi olduğunu ileri süren Billur K.'nin, hazırladığı fotomontajlı fotoğraflar nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek adliyenin yolunu tuttu. Wöber, aynı kullanıcının merhum eşinin mezarının başında çektiği videoları aşk dolu müziklerle yayınladığını ve mezarda tahribat yaptığını iddia etti. Savcılık soruşturma başlattı.