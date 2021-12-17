Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...

Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra... TRT1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Haşim Ağa karakteri ile tanıdığımız Şahin Çelik'in yeni bölümlerde kadroda olması bekleniyor. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un kadrosunda bulunduğu diziye katılacak oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği ise merak ediliyor.