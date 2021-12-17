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Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...

Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra... TRT1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Haşim Ağa karakteri ile tanıdığımız Şahin Çelik'in yeni bölümlerde kadroda olması bekleniyor. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un kadrosunda bulunduğu diziye katılacak oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği ise merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021 21:57
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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi reytinglerde istenilen seviyeye ulaştı. Tüm bu gelişmlerin yanında sessiz sedasız kadroya yeni bir isim dahil oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde Haşim Ağa karakterine hayat veren Şahin Çelik kadroya dahil olacak. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u kadrosunda bulunduran dizide sevilen isimin canlandıracağı karakter merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun her bölümü ilgiyle izleniyor.

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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen ve güçlü kadrosuyla dikkati çeken Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu, kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başardı.

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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...

Tarih tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran dizi, pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ederken bomba bir transfer haberi daha geldi.