HaberlerGaleriKurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı gören inanamıyor! 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...
Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı gören inanamıyor! 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden "Güllü Erhan"ı canlandıran Erhan Ufak'ın muhteşem değişimini gören inanamıyor. Adeta verdiği kilolarla 10 yaş birden gençleşen başarılı oyuncunun diyeti araştırılmaya başlandı. İşte 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti...