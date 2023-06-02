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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı gören inanamıyor! 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...

Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı gören inanamıyor! 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden "Güllü Erhan"ı canlandıran Erhan Ufak'ın muhteşem değişimini gören inanamıyor. Adeta verdiği kilolarla 10 yaş birden gençleşen başarılı oyuncunun diyeti araştırılmaya başlandı. İşte 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 16:24
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Kurtlar Vadisi Güllü Erhan’ı gören inanamıyor! 140’dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...

Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı canlandıran Erhan Ufak, 140 kiloyu tek bir yöntemle eritti. Adeta bir deri bir kemik kalan Ufak'ın kilo verme yöntemi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 55 kiloluk yağı hayatından silip atan Güllü Erhan bakın nasıl yapmış. İşte 85 kiloya düşme yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi Güllü Erhan’ı gören inanamıyor! 140’dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi.

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Kurtlar Vadisi Güllü Erhan’ı gören inanamıyor! 140’dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...

Geçen zamanda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti.

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Kurtlar Vadisi Güllü Erhan’ı gören inanamıyor! 140’dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...

85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Kurtlar Vadisi Güllü Erhan’ı gören inanamıyor! 140’dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...

İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...