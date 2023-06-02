Kurtlar Vadisi Güllü Erhan’ı gören inanamıyor! 140’dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...

Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı canlandıran Erhan Ufak, 140 kiloyu tek bir yöntemle eritti. Adeta bir deri bir kemik kalan Ufak'ın kilo verme yöntemi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 55 kiloluk yağı hayatından silip atan Güllü Erhan bakın nasıl yapmış. İşte 85 kiloya düşme yöntemi...