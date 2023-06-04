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İhanet iddialarını görmezden gelen Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması! "Bilsem ve hissetsem..."

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntüleri sonrası gözler Neslihan Atagül'e çevrilmiş, güzel oyuncu eşine ve evliliğine sahip çıkan açıklamalar yapmıştı. Yine de çiftle ilgili ayrılık iddialarını ardı arkası kesilmedi. Son olarak geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulan güzel oyuncunun öfkeli bir şekilde alyansını yere fırlattığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Neslihan Atagül, evliliklerindeki son durum hakkında konuştu.Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması! "Bilsem ve hissetsem…"

Giriş Tarihi: 04.06.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 08:59
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İhanet iddialarını görmezden gelen Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması! Bilsem ve hissetsem...

Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntülerinin gündeme gelmesiyle manşetlerden düşmeyen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve evliliklerinde 'devam' kararı almıştı.

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İhanet iddialarını görmezden gelen Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması! Bilsem ve hissetsem...

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

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İhanet iddialarını görmezden gelen Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması! Bilsem ve hissetsem...

Ancak çiftle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. Son olarak geçtiğimiz gece kız arkadaşlarıyla görüntülenen Neslihan Atagül'ün gittikleri mekanda gözyaşlarına boğulduğu, bir ara parmağındaki yüzüğü yere fırlattığı iddia edildi.

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İhanet iddialarını görmezden gelen Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması! Bilsem ve hissetsem...

EŞİ VE EVLİLİĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül, ünlü isimlerin akın ettiği davete tek başına katıldı.

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İhanet iddialarını görmezden gelen Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması! Bilsem ve hissetsem...

Girişte basın mensuplarının ısrarlı sorularının ardından eşi ve evliliği hakkında konuştu.