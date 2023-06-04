İhanet iddialarını görmezden gelen Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması! "Bilsem ve hissetsem..."

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntüleri sonrası gözler Neslihan Atagül'e çevrilmiş, güzel oyuncu eşine ve evliliğine sahip çıkan açıklamalar yapmıştı. Yine de çiftle ilgili ayrılık iddialarını ardı arkası kesilmedi. Son olarak geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulan güzel oyuncunun öfkeli bir şekilde alyansını yere fırlattığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Neslihan Atagül, evliliklerindeki son durum hakkında konuştu.Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması! "Bilsem ve hissetsem…"