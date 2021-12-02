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Haberler Galeri Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…

Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…

Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan dizisi Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon fragmanı izleyicisiyle buluştu ve fragmanda yaşanan kaos ortamı izleyenlerin dikkatini çekti. Kulüp 2. sezon yayın tarihi izleyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. İlk sezonunda büyük beğeni kazanan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Asude Kelebek ve Barış Arduç gibi isimler yer alıyor. Peki; Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 02.12.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 13:16
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Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…

Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'te ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 2. sezonu merakla bekleniyordu. Dizi severlerin merakla beklediği fragman yayınlandı. Kasım ayında yayınlanan ve en çok izlenenler arasına giren dizinin yeni kısmında; eğlence sektörü üzerinden imkansız aşk hikayeleri ve kaotik sosyal ortam konu ediliyor. Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. İşte; Kulüp 2. sezon yayın tarihi!

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Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…

Dizinin yayınlanan fragmanında Orhan Selim'e, 'Yarın biraz daha ölçülü bir şov yapalım. Daha normal bir kostüm giyersin bu seferlik işte.' diyor. Selim, 'Size bir zarar gelmesin diye.' diyor.

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Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…

Raşel ve İsmet arasında da sular durulmuyor. Mathilda Raşel'e, 'Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!' diyor. Raşel ise çıkacak diye ısrar ediyor.

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Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kulüp dizisi 2. sezon bölümleri 6 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım 6 Ocak'ta sadece Netflix'te." denildi.

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Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda eski mahkum olan ve afla hapisten çıkan Mathilda, asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.