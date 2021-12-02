Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…

Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'te ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 2. sezonu merakla bekleniyordu. Dizi severlerin merakla beklediği fragman yayınlandı. Kasım ayında yayınlanan ve en çok izlenenler arasına giren dizinin yeni kısmında; eğlence sektörü üzerinden imkansız aşk hikayeleri ve kaotik sosyal ortam konu ediliyor. Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. İşte; Kulüp 2. sezon yayın tarihi!