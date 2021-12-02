02 Aralık 2021, Perşembe
Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…
Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan dizisi Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon fragmanı izleyicisiyle buluştu ve fragmanda yaşanan kaos ortamı izleyenlerin dikkatini çekti. Kulüp 2. sezon yayın tarihi izleyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. İlk sezonunda büyük beğeni kazanan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Asude Kelebek ve Barış Arduç gibi isimler yer alıyor. Peki; Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 02.12.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 13:16
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