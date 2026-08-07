Kübra Süzgün'ün babasından ses kaydı iddiası! Özge Özpirinçci ve eşiyle ilgili çarpıcı açıklamalar

Kübra Süzgün, bir reklam şirketi tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek, yaşanan süreçte Özge Özpirinçci'nin de rolü olduğunu iddia etmişti. Süzgün, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittin. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı" demişti.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların ardından Özge Özpirinçci, resmi Instagram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Oyuncu, uzun süredir hiçbir ilgisi veya dahli bulunmamasına rağmen akıl dışı iddialarla gündeme getirildiğini belirterek, sessiz kalmasının nedeninin küçük bir çocuğun zarar görmesini engellemek olduğunu ifade etti.

Özpirinçci açıklamasında, kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak hukuki haklarını korumak amacıyla gerekli başvuruları yaptığını ve sürecin yargıya taşındığını duyurdu. Oyuncu, devam eden hukuki süreç nedeniyle konu hakkında başka bir açıklama yapmayacağını da belirtti.