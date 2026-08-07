Kübra Süzgün'ün babasından ses kaydı iddiası! Özge Özpirinçci ve eşiyle ilgili çarpıcı açıklamalar
Genç oyuncu Kübra Süzgün ile babası Serkan Süzgün, reklam anlaşması üzerinden dolandırıldıklarını öne sürdükleri süreçte eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci ve eşi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Süzgün ailesi, Özpirinçci ve eşinin bir yapılanmayla hareket ederek Kübra Süzgün üzerinden 3 milyon dolarlık haksız kazanç sağladığını ve hukuki sürecin avukatlar aracılığıyla yönlendirildiğini iddia etti.
Geçmişte Kadın dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran oyuncu Kübra Süzgün'ün, eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar magazin gündemine oturdu. İddiaların ardından Süzgün'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
Kübra Süzgün, bir reklam şirketi tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek, yaşanan süreçte Özge Özpirinçci'nin de rolü olduğunu iddia etmişti. Süzgün, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittin. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı" demişti.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İDDİALARI REDDETTİ
İddiaların ardından Özge Özpirinçci, resmi Instagram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Oyuncu, uzun süredir hiçbir ilgisi veya dahli bulunmamasına rağmen akıl dışı iddialarla gündeme getirildiğini belirterek, sessiz kalmasının nedeninin küçük bir çocuğun zarar görmesini engellemek olduğunu ifade etti.
Özpirinçci açıklamasında, kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak hukuki haklarını korumak amacıyla gerekli başvuruları yaptığını ve sürecin yargıya taşındığını duyurdu. Oyuncu, devam eden hukuki süreç nedeniyle konu hakkında başka bir açıklama yapmayacağını da belirtti.
BABA SERKAN SÜZGÜN DE İDDİALARDA BULUNDU
Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Serkan Süzgün, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk hakkında çeşitli iddialar ortaya atarken, elinde ses kayıtları bulunduğunu öne sürdü.
"ELİMDE SES KAYITLARI VAR"
Baba Süzgün, şunları söyledi:
"Özge Özpirinçci'nin eşi (Burak Yamantürk) bu sistemdeymiş. Özge Hanım sonradan dahil oluyor. Elindeki bilgilerle gidip 'Bu aile huylanmış sizinle uğraşacak' deyince çete bize geliyor. Naylon fatura kesen avukat Nail Gönenli devreye giriyor. Kübra'nın avukatı yapıp bizi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bu konuda Özge Hanım aracı oluyor. Bende ses kayıtları var."