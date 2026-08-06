49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum"

ESTETİK AÇIKLAMASI

Formunu korumasıyla dikkat çeken Seray Sever, estetik operasyonlarla ilgili soruları da yanıtladı. Şimdilik yalnızca küçük cilt bakımları yaptırdığını söyleyen Sever, ilerleyen yıllar için ise şu açıklamayı yaptı:

"Benim yaşıtlarımın hepsinin yüzleri gerildi. Ben biraz korkuyorum ama gerekirse çocuklarım ilkokula başladığında yaptıracağım."