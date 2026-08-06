49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum"
Seray Sever, konuk olduğu televizyon programında Bodrum'da ikiz kızları Alya ve Sofia ile kurduğu yaşamı anlattı. "Fazla yapışık bir anne oldum" diyen ünlü isim, annelik deneyimini, bakıcı sürecinde yaşadığı zorlukları ve estetikle ilgili düşüncelerini paylaştı.
Oyuncu ve sunucu Seray Sever, konuk olduğu Pazar Gezmesi programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Sever, ikiz kızları Alya ve Sofia ile kurduğu yeni düzeni, annelik deneyimini ve geleceğe dair planlarını anlattı.
2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever, 2022 yılında 49 yaşındayken ikiz kızları Alya ve Sofia'yı dünyaya getirmişti. 53 yaşındaki ünlü isim, Bodrum sahilinde çocuklarıyla vakit geçirirken verdiği röportajda hem aile yaşamına hem de günlük rutinine dair samimi ifadeler kullandı.
"BODRUM'DA YAŞAM GÜZEL"
Bodrum'daki hayatına alıştığını söyleyen Seray Sever, günlerinin büyük bölümünü çocuklarının aktiviteleriyle geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bodrum'da yaşam güzel, bayağı alıştım. Günlerim çocukların kurslarıyla geçiyor. Kendime de haftanın 2-3 günü pilates için zaman ayırmaya çalışıyorum. Güzel bir arkadaş grubum oluştu."
"KENDİMDEN BEKLEDİĞİMİN 100 KATI ANNELİK ÇIKTI"
Anneliğin hayatındaki en büyük değişim olduğunu dile getiren Sever, kızlarına olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:
"Fazla yapışık bir anne oldum. Kendimden beklediğimin 100 katı annelik çıktı içimden."
BAKICI SÜRECİNİ ANLATTI
Çocuklarını büyütürken bakıcı konusunda zorluk yaşadığını da söyleyen Seray Sever, geçmişte çok sayıda bakıcı değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.
Evde yardımcısı olmasına rağmen temizlik konusunda oldukça titiz olduğunu belirten ünlü sunucu, "Günde 3 kere ev silinip süpürülüyor." diyerek ev düzenine verdiği önemi anlattı.