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49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Seray Sever, konuk olduğu televizyon programında Bodrum'da ikiz kızları Alya ve Sofia ile kurduğu yaşamı anlattı. "Fazla yapışık bir anne oldum" diyen ünlü isim, annelik deneyimini, bakıcı sürecinde yaşadığı zorlukları ve estetikle ilgili düşüncelerini paylaştı.

49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum" 1

Oyuncu ve sunucu Seray Sever, konuk olduğu Pazar Gezmesi programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Sever, ikiz kızları Alya ve Sofia ile kurduğu yeni düzeni, annelik deneyimini ve geleceğe dair planlarını anlattı.

49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum" 2

2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever, 2022 yılında 49 yaşındayken ikiz kızları Alya ve Sofia'yı dünyaya getirmişti. 53 yaşındaki ünlü isim, Bodrum sahilinde çocuklarıyla vakit geçirirken verdiği röportajda hem aile yaşamına hem de günlük rutinine dair samimi ifadeler kullandı.

49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum" 3

"BODRUM'DA YAŞAM GÜZEL"

Bodrum'daki hayatına alıştığını söyleyen Seray Sever, günlerinin büyük bölümünü çocuklarının aktiviteleriyle geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum'da yaşam güzel, bayağı alıştım. Günlerim çocukların kurslarıyla geçiyor. Kendime de haftanın 2-3 günü pilates için zaman ayırmaya çalışıyorum. Güzel bir arkadaş grubum oluştu."

49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum" 4

"KENDİMDEN BEKLEDİĞİMİN 100 KATI ANNELİK ÇIKTI"

Anneliğin hayatındaki en büyük değişim olduğunu dile getiren Sever, kızlarına olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

"Fazla yapışık bir anne oldum. Kendimden beklediğimin 100 katı annelik çıktı içimden."

49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum" 5

BAKICI SÜRECİNİ ANLATTI

Çocuklarını büyütürken bakıcı konusunda zorluk yaşadığını da söyleyen Seray Sever, geçmişte çok sayıda bakıcı değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Evde yardımcısı olmasına rağmen temizlik konusunda oldukça titiz olduğunu belirten ünlü sunucu, "Günde 3 kere ev silinip süpürülüyor." diyerek ev düzenine verdiği önemi anlattı.

49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum" 6

ESTETİK AÇIKLAMASI

Formunu korumasıyla dikkat çeken Seray Sever, estetik operasyonlarla ilgili soruları da yanıtladı. Şimdilik yalnızca küçük cilt bakımları yaptırdığını söyleyen Sever, ilerleyen yıllar için ise şu açıklamayı yaptı:

"Benim yaşıtlarımın hepsinin yüzleri gerildi. Ben biraz korkuyorum ama gerekirse çocuklarım ilkokula başladığında yaptıracağım."

49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum" 7

YENİ PROJELERE HAZIRLANIYOR

Annelik sorumluluklarının yanı sıra mesleğine de yeniden ağırlık vermeye başladığını belirten Seray Sever, kısa süreli dizi ve proje çekimlerinde yer almaya başladığını söyledi.

49 yaşında ikizlerine kavuşan Seray Sever: "Fazla yapışık bir anne oldum" 8

Programın ardından eşi Eray Sünbül ve ikiz kızlarıyla deniz keyfi yapan Sever, röportajdan kareleri sosyal medya hesabında, "Benim ikizler her ne kadar ortalığı karıştırsa da ortaya keyifli bir anı çıktı." notuyla takipçileriyle paylaştı.

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