5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor!

Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk fragmanıyla büyük merak uyandıran dizide Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıran Akın Akınözü'nün rolü için geçirdiği 5 aylık yoğun hazırlık süreci dikkat çekti.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemini ve zindandan tahta uzanan Sultan Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini konu alan Aşk ve Taht, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bozdağ Film imzalı dizinin yayınlanan ilk fragmanı kısa sürede büyük ses getirirken, başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat performansı da merak uyandırdı.

SULTAN ALAEDDİN KEYKUBAT İÇİN 5 AY HAZIRLANDI Dizide Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verecek olan Akın Akınözü, rolü için yaklaşık 5 ay boyunca yoğun bir hazırlık sürecinden geçti. Nisan ayından bu yana karaktere hazırlanan başarılı oyuncu, hem fiziksel hem de tarihî açıdan kapsamlı çalışmalar yürüttü.

Sultan Alaeddin Keykubat'ın savaşçı kimliğini ve hükümdar duruşunu ekrana güçlü bir şekilde yansıtmak isteyen Akınözü; alanında uzman eğitmenlerden binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimleri aldı. AŞK VE TAHT'IN İLK TANITIM VİDEOSU YAYINDA! TARİH, AŞK VE İKTİDAR AYNI SAHNEDE

TARİHİ DÖNEMİ YAKINDAN İNCELEDİ Akınözü'nün hazırlıkları yalnızca fiziksel çalışmalarla sınırlı kalmadı. Yönetmenler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile karakterin duygu dünyası, dönüşümü ve hikâye içindeki yolculuğu üzerine özel çalışmalar yapan oyuncu, tarih danışmanlarından da destek aldı.