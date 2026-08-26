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5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk fragmanıyla büyük merak uyandıran dizide Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıran Akın Akınözü'nün rolü için geçirdiği 5 aylık yoğun hazırlık süreci dikkat çekti.

5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor! 1

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemini ve zindandan tahta uzanan Sultan Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini konu alan Aşk ve Taht, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bozdağ Film imzalı dizinin yayınlanan ilk fragmanı kısa sürede büyük ses getirirken, başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat performansı da merak uyandırdı.

5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor! 2

SULTAN ALAEDDİN KEYKUBAT İÇİN 5 AY HAZIRLANDI

Dizide Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verecek olan Akın Akınözü, rolü için yaklaşık 5 ay boyunca yoğun bir hazırlık sürecinden geçti. Nisan ayından bu yana karaktere hazırlanan başarılı oyuncu, hem fiziksel hem de tarihî açıdan kapsamlı çalışmalar yürüttü.

5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor! 3

Sultan Alaeddin Keykubat'ın savaşçı kimliğini ve hükümdar duruşunu ekrana güçlü bir şekilde yansıtmak isteyen Akınözü; alanında uzman eğitmenlerden binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimleri aldı.

AŞK VE TAHT'IN İLK TANITIM VİDEOSU YAYINDA! TARİH, AŞK VE İKTİDAR AYNI SAHNEDE
5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor! 4

TARİHİ DÖNEMİ YAKINDAN İNCELEDİ

Akınözü'nün hazırlıkları yalnızca fiziksel çalışmalarla sınırlı kalmadı.

Yönetmenler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile karakterin duygu dünyası, dönüşümü ve hikâye içindeki yolculuğu üzerine özel çalışmalar yapan oyuncu, tarih danışmanlarından da destek aldı.

5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor! 5

Dönemin tarihî boyutu ve sosyolojik yapısının yanı sıra dönem sofra adabı üzerine de eğitim alan Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat karakterini yaşadığı çağın ruhuyla birlikte yansıtmak için titiz bir hazırlık gerçekleştirdi.

5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor! 6

İLK FRAGMANDA DİKKAT ÇEKTİ

Aşk ve Taht'ın ilk fragmanında uzun saçları, dönem kostümü ve güçlü duruşuyla izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat imajıyla sosyal medyada da gündem oldu.

Fragmanda karakterin hikâyesine dair verilen ilk ipuçları, dizinin yanı sıra Akınözü'nün performansına yönelik merakı da artırdı.

5 aylık nefes kesen maraton: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor! 7

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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